Se mantienen temperaturas máximas de 35 °C en Maracaibo este jueves 6-Feb

Este jueves, 6 de febrero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica temperaturas mínimas de 25 grados centígrados (°C) y máximas de 35 °C en la región zuliana y mayormente en la ciudad de Maracaibo con cielo parcialmente nublado.

Todo parece indicar que este mes de febrero los marabinos no pasarán calor, y es que a diario se siente en el ambiente un clima agradable y buen "fresco" que invita a buscar la sombra, sobre todo al caer la tarde.

De igual manera el organismo indica en su boletín informativo que: Se prevé nubosidad parcial con áreas despejadas en la mayor parte del país, resaltando, zonas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, noroeste de Falcón, oeste de Barinas, Táchira, Mérida, norte de Trujillo y sur de Zulia, donde se estima desarrollo nuboso con precipitaciones de variada intensidad.

