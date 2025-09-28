¡Se pone a tono! Águilas del Zulia prepara ‘El Nido’ de cara a la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia publicó un video mediante sus redes sociales, donde se puede visualizar a trabajadores poniendo a tono el estadio Luis Aparicio ‘El Grande’.

En el material audiovisual, uno de los trabajadores explica todos los trabajos que se están llevando a cabo para que ‘El Nido’ se encuentre al 100% de cara a la nueva campaña de la LVBP.

La temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional inicia el próximo 15 de octubre, mientras el conjunto rapaz intentará competir de la mejor manera.

Noticia al Día