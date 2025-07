Se registran más de 39.000 trabajadores en el sector bancario, según Fetrabanca

El secretario general de la Federación de Trabajadores Bancarios y Afines (Fetrabanca), Claudio Rivas, señaló que la banca se debe a los clientes y mientras esta crezca, «habrá un número mayor de empleos».

Asimismo, afirmó que hay un aumento de los pagos digitales, debido al impulso que ha dado el Ejecutivo Nacional, a través de las instituciones del Estado para utilizar estos instrumentos.

«Esto ciertamente obliga a los bancarizados a utilizar menos efectivo en bolívares. Eso se traduce en la calle en menos bolívares, porque el mundo está cambiando», sumó.

Rivas dijo que el salario promedio de un trabajador bancario en el país «no llega a US$ 150» al mes: «te estoy hablando de salario más bonificaciones que da la banca. No llega a US$ 150 por trabajador».

Manifestó que el número de empleados ha caído en un 4% y añadió que hasta el primer trimestre de 2025, se registran 39.094 trabajadores en el sector bancario venezolano.

Igualmente, puntualizó en Unión Radio que estos trabajadores son formados en las instituciones bancarias y «tiene un alto prestigio»: «tenemos trabajadores que han migrado a Chile y Argentina con un mejor salario».

