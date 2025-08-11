"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

El cantante venezolano Jonathan Moly aclaró las conjeturas que surgieron después de ser visto en silla de ruedas, hecho que generó gran inquietud entre sus seguidores.

“Hace como cuatro o cinco días empezó a circular un video mío en la clínica, en silla de ruedas, y la gente comentaba que si era la vasectomía, operación que, si era esto y lo otro, y yo simplemente no había querido comentar nada porque no era el momento. Y no es un video musical, si es lo que están pensando. Pero bueno, ya estamos aquí”, explicó el artista a través de sus redes sociales.

Afirmó que, efectivamente, estuvo en silla de ruedas tres días porque hace aproximadamente un mes y medio inició las grabaciones de un proyecto normal. “Saben que soy bastante inventor”, comentó.

Agregó que a veces no evalúa las consecuencias de lo que hace. “Suponía que nadie debía saber que yo estuve en silla de ruedas porque esto iba a jo… todo lo que tiene que ver con el lanzamiento y el video. No lo filtré yo ni se lo envié a nadie”, escribió.

«Lo que me pasó quedó grabado y decidí subirlo a YouTube, para que lo vean. Así que ahí lo tienen», expresó el intérprete.

Noticia al Día/