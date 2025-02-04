Se triplicaron las exportaciones desde Falcón a Islas ABC en enero

Las exportaciones realizadas en enero pasado desde el Muelle Artesanal de La Vela de Coro, en Falcón, hacia las denominadas Islas ABC (Aruba, Curazao y Bonaire) se triplicaron con respecto al mismo mes de 2024.

Cifras emitidas por el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de La Vela, Juan Gotopo, indican que en enero se comercializaron 340 toneladas de mercancía hacia las islas del Caribe holandés, en comparación con las 90 toneladas exportadas en el mismo mes de 2024.

Guatopo indicó que, de las 340 toneladas comercializadas el mes pasado, el 76,47 %, equivalente a 260 toneladas, se enviaron hacia Aruba, mientras que el 23,53 % restante, equivalente a 80 toneladas, fueron comercializadas en Curazao.

Reanudación de actividades marítimas

El dirigente gremial apuntó que la actividad comercial se incrementó a partir de noviembre de 2024, luego de un descenso entre los meses de septiembre y octubre.

Desde mayo de 2023, periodo en el que se reanudaron actividades en esta frontera marítima, ha habido periodos de alzas en las exportaciones. Ejemplo de ello son los registros de septiembre y octubre de 2023, con 590 y 555 toneladas respectivamente, y en agosto de 2024 con 545 toneladas, reseña una nota de Últimas Noticias.

