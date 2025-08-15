Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Se viraliza limusina quedada llegando a La Curva de Molina y la mamadera de gallo no fue normal

Pobrecito el chofer del carrazo… casi que le tocó empujar

Por Candy Valbuena

Se viraliza limusina quedada llegando a La Curva de Molina y la mamadera de gallo no fue normal
Foto: Captura de video
El que se aburre en Maracaibo es porque quiere. Recientemente una lujosa limusina se fue viral en redes sociales, pues se accidentó en plena vía, llegando a la Curva de Molina, al oeste de la capital zuliana.

Ante el asombro de ver ese ‘carrazo’ por esos lares, no faltó quien sacara su teléfono celular para inmortalizar el momento.

"Papi Venezuela se está mejorando, mirá: Una Limosineichon, vía pa’ La Curva… pero se quedó", se escucha en el video viral de un jocoso maracucho que captó cuando el chofer de la limusina se bajó a revisar si era que se había recalentado el motor… ¿Sería por el calor?.

Lee también: Pelea campal entre varias mujeres en Ciudad Ojeda se viraliza: Reportan que no es la primera vez este tipo de actos 

Noticia al Día

Temas:

