Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Un video que muestra a dos mujeres protagonizando una pelea dentro de un gimnasio se convirtió en tendencia en las últimas 24 horas en redes sociales.

De acuerdo con información compartida por usuarios, el hecho habría ocurrido en un gimnasio de Cabimas, estado Zulia, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente.

En las plataformas digitales circula un breve fragmento de la grabación en el que se aprecia la riña. El material audiovisual se difundió rápidamente y generó una ola de comentarios.

Algunos internautas condenaron el incidente, señalando que este tipo de conductas no deberían ocurrir en espacios deportivos, mientras que otros lo tomaron con humor y lo convirtieron en motivo de burla.

Hasta ahora no se conocen mayores detalles sobre las causas del enfrentamiento ni la identidad de las involucradas.