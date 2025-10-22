Miércoles 22 de octubre de 2025
Secretaría de Salud del Zulia fortalece la formación del personal sanitario en la lucha contra el cáncer de mama

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Biblioteca Pública del estado Zulia “María Calcaño”.

Por Ernestina García

Secretaría de Salud del Zulia fortalece la formación del personal sanitario en la lucha contra el cáncer de mama
“Tejiendo lazos de esperanza” fue el título de la conferencia realizada a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, por la Secretaría de Salud de la Gobernación Bolivariana del Zulia, mediante la Dirección de Investigación y Educación.

La misma estuvo a cargo de la especialista adjunta al Programa de Oncología del estado Zulia, doctora Margaret Dimitru.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Biblioteca Pública del estado Zulia “María Calcaño”, y contó con la participación de más de 30 profesionales, docentes, estudiantes y residentes del área de la salud, quienes reafirmaron su compromiso con la prevención, atención y acompañamiento integral a los pacientes oncológicos y sus familias.

Durante su ponencia, la Dra. Dimitru destacó la importancia de fortalecer los lazos entre el sistema de salud, las comunidades y las familias, para generar redes de apoyo que favorezcan una atención más humana y efectiva.

Asimismo, subrayó que la detección temprana del cáncer de mama sigue siendo la herramienta más eficaz para aumentar las probabilidades de cura, tanto en mujeres como en hombres.

“Tejiendo lazos de esperanza” representa una apuesta por el conocimiento, la empatía y la acción conjunta, pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama y en la construcción de una sociedad más consciente y solidaria.

El Gobierno regional, de la mano de Luis Caldera, cumpliendo las directrices del Gobierno Nacional de Nicolás Maduro, ratifica su compromiso con la formación continua del personal sanitario, promoviendo espacios de actualización científica que permitan ofrecer una atención de calidad, con sensibilidad y enfoque preventivo, ante una enfermedad que afecta a miles de familias venezolanas.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

