Seguidilla de bajones hace estragos en los electrodomésticos: pobres airecitos y neveritas

De acuerdo con reportes en redes sociales, el intenso bajón afectó a múltiples estados

Por Ernestina García

Seguidilla de bajones hace estragos en los electrodomésticos: pobres airecitos y neveritas
Una seguidilla de bajones eléctricos se registró durante la tarde del domingo 5 de octubre en la ciudad de Maracaibo y otras zonas del país, causando estragos en los electrodomésticos, como aires acondicionados y neveras.

De acuerdo con reportes en redes sociales, el intenso bajón afectó a múltiples estados, incluyendo:

Caracas (zonas como Los Chorros, El Cafetal y San Román). Miranda, Portuguesa, Aragua, Zulia y Monagas.

Mérida, Táchira y Falcón, donde incluso se reportó la pérdida total del servicio.

Se espera que las autoridades competentes emitan información al respecto sobre las causas de estas fallas.

Autoridades de la FANB localizan 36 panelas de cocaína en campamento de las Farc en el Sur del Lago

Dentro de la infraestructura los militares hallaron, además de la droga, armas de fuego y otros materiales alusivos a las FARC. Es así que decomisaron un fusil de asalto Galil calibre 7,62×51, diez municiones de igual calibre, un cargador de fusil y una granada fragmentaria, dice el reporte.
Larry Walters murió un 6 de octubre de 1993: El camionero que voló a casi 5000 metros de altura en una silla atado a 42 globos

Su historia inspiró el "Cluster Ballooning", un deporte extremo, y fue fuente de inspiración para otras personas que replicaron sus vuelos
UNT Zulia reafirma su compromiso social con jornada médico-asistencial en Cristo de Aranza

Realizaron la gran jornada médico-social en el sector Cerro Pela’o de la parroquia Cristo de Aranza
Al Dia

Realizaron despliegue de Seguridad ciudadana en Machiques

La actividad contó con la presencia del abogado Aldrin Vargas, director de Seguridad Ciudadana y el Cuerpo de Policía del estado Zulia

