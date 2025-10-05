Seguidilla de bajones hace estragos en los electrodomésticos: pobres airecitos y neveritas

Una seguidilla de bajones eléctricos se registró durante la tarde del domingo 5 de octubre en la ciudad de Maracaibo y otras zonas del país, causando estragos en los electrodomésticos, como aires acondicionados y neveras.

De acuerdo con reportes en redes sociales, el intenso bajón afectó a múltiples estados, incluyendo:

Caracas (zonas como Los Chorros, El Cafetal y San Román). Miranda, Portuguesa, Aragua, Zulia y Monagas.

Mérida, Táchira y Falcón, donde incluso se reportó la pérdida total del servicio.

Se espera que las autoridades competentes emitan información al respecto sobre las causas de estas fallas.

Noticia al Día/RRSS