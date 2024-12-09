Según El Regional del Zulia, puesto en libertad el director de la Alcaldía de Cabimas

La administradora, quien es su esposa, sigue presa

En horas del mediodía de este domingo 08 de diciembre, fue puesto en libertad el director de la Alcaldía de Cabimas del estado Zulia, Benito Chirinos, mientras que Arelis Ojeda, administradora del ayuntamiento, continúa detenida, confirmaron fuentes a El Regional del Zulia.

Benito Chirinos, fue detenido junto a su esposa Arelis Ojeda, el sábado 7 de diciembre, cuando se encontraban en su casa en Cabimas. Ambos fueron trasladados hasta la ciudad de Maracaibo por cuerpos de seguridad del Estado.

De igual manera, Arelis Ojeda, ejerce funciones en el departamento de Administración del ayuntamiento municipal, desde la gestión del burgomaestre Nabil Maalouf.

Noticia al Día