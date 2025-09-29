Según Funvisis se registraron 154 movimientos telúricos en 96 horas en todo el país

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) publicó el mapa de sismicidad acumulada correspondiente al enjambre sísmico que se inició el 24 de septiembre a las 5:50 de la tarde.

Funvisis acotó que, hasta el 28 de septiembre a las 5:50 de la tarde, se detectaron 154 movimientos telúricos en un lapso de 96 horas en todo el país.

Detalle por Estado

Zulia (70 sismos)

El estado con la mayor cantidad de sismos en este periodo fue Zulia, con 70 movimientos telúricos.

El municipio Baralt registró la actividad más significativa:

El único movimiento telúrico mayor o igual a 5.6 de magnitud.

Cuatro de los cinco sismos registrados a nivel nacional con magnitudes de entre 4.6 y 5.5.

Otros sismos en el estado incluyeron 14 en el Lago de Maracaibo y uno en el municipio Valmore Rodríguez.

Trujillo (46 sismos) El segundo estado con mayor actividad fue Trujillo, con 46 sismos:

40 movimientos telúricos en el municipio José Felipe Márquez Cañizales.

Cinco en el municipio Andrés Bello.

Uno en el municipio Sucre.

Lara (35 sismos)

Finalmente, Lara se posicionó entre los estados con mayor actividad con 35 sismos, todos localizados en el municipio Torres. Este estado también se destaca por registrar un sismo de entre 4.6 y 5.5 de magnitud.

