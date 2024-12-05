Segunda intoxicación afecta a 10 personas en un liceo de Lara

Al menos 10 personas intoxicadas provenientes del Liceo Bolivariano Luis J. Montesino P., de Sanare, estado Lara, fueron llevadas al hospital José María Bengoa del municipio Andrés Eloy Blanco.

Este centro educativo se encuentra a una cuadra de la Escuela Bolivariana Volcancito, institución donde, el pasado 25 de noviembre, una intoxicación masiva afectó a 133 personas, según la morbilidad médica.

La información fue confirmada a las 10:40 p.m. del 4 de diciembre por el personal de guardia del hospital.

Entre los afectados se encuentran tres alumnos de 12 años, una secretaria y seis docentes del liceo y del núcleo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), que funciona en las mismas instalaciones durante la noche.

El personal médico informó que los afectados presentaron dificultad para respirar y prurito generalizado. Los menores de edad ingresaron al centro de salud a las 6 de la tarde, mientras que la mayoría de los docentes lo hizo a las 9:00 de la noche.

Tras el incidente, el personal administrativo emitió un comunicado: «Hacemos de su conocimiento que, luego de haber planificado la incorporación el día de mañana jueves (5 de diciembre), hoy en la tarde se suscitó una situación de la cual aún no tenemos un diagnóstico (…) decidimos suspender las actividades académicas hasta aclarar lo acontecido, mientras velamos por la salud y la seguridad de nuestra comunidad educativa», reza el texto.

Aunque funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Protección Civil y otros cuerpos de seguridad se desplegaron tras el primer incidente, aún no hay una respuesta concreta sobre lo ocurrido en la institución.

