Domingo 19 de octubre de 2025
Al Dia

Segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente en Bolivia: Abren mesas de votación

Para la votación se usará el mismo padrón del 17 de agosto, lo que supone que están llamadas nuevamente a las urnas 7.567.207 personas en territorio boliviano y otros 369.308 ciudadanos en 22 países.

Por Candy Valbuena

Segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente en Bolivia: Abren mesas de votación
segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente en Bolivia. Foto: EFE
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este domingo, 19 de octubre comenzó la jornada electoral en Bolivia con la apertura de las mesas de votación para elegir por primera vez en segunda vuelta al presidente y vicepresidente, entre los binomios liderados por el centrista Rodrigo Paz Pereira y el conservador Jorge Quiroga.

Los recintos electorales dispuestos en todo el país empezaron a abrir a las 08.00 hora local (12.00 GMT) y deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas hasta las 16.00 (20.00 GMT), cuando se prevé su cierre.

La supervisión de la votación en el país está a cargo de unos 204.000 jurados para 35.253 mesas electorales, según datos del órgano electoral.

Al inaugurar la jornada, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, remarcó que este día «quedará grabado en la historia nacional porque será la primera vez que en Bolivia se realice una segunda vuelta electoral en el marco de la Constitución Política vigente».

Hassenteufel sostuvo que la democracia «tuvo y tiene sus limitaciones».

«Seguramente por eso a veces surgen tentaciones que pretenden acabar con ella o distorsionarla. Pero el pueblo boliviano es más fuerte, es más poderoso y sabe responder a esos intentos con firmeza. Así lo viene haciendo permanentemente, utilizando para ello el mejor instrumento a su alcance, el voto», expresó.

El vocal llamó a los ciudadanos a ejercer «ese derecho» para decidir «el destino de nuestro país» y pidió a los candidatos «que respeten el resultado, sea cual fuere» .

Según Hassenteufel, hubo «algunos desafíos» para organizar el balotaje «que fueron enfrentados adecuadamente», por lo que el TSE está «en condiciones de ofrecerle al pueblo boliviano unas elecciones justas, limpias, transparentes, imparciales y técnicamente confiables».

El senador Paz y el expresidente Quiroga (2001-2002) fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales del pasado 17 de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Desde la promulgación de la nueva Constitución en 2009, en Bolivia hubo tres elecciones generales en 2009, 2014 y 2020, en las que los ganadores superaron el 50 % de los votos, por lo que hasta este momento no fue necesaria una segunda vuelta en el ámbito nacional, según información del TSE.

Para la votación de este domingo se usará el mismo padrón del 17 de agosto, lo que supone que están llamadas nuevamente a las urnas 7.567.207 personas en territorio boliviano y otros 369.308 ciudadanos en 22 países.

Voto obligatorio

El voto en Bolivia es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.

Bolivia volverá a contar con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), que lanzará información entre las 20.00 y 20.30 hora local (00.00 y 00.30 GMT del lunes), según Hassenteufel.

También se volverán a desplegar misiones nacionales e internacionales de observación electoral, incluidas las de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya acompañaron el desarrollo de la primera vuelta.

Restricciones

En el país rige el silencio electoral desde el jueves y el «auto de buen gobierno» que desde el viernes prohíbe las aglomeraciones o reuniones masivas, y la venta de bebidas alcohólicas, entre otras restricciones.

Además, este domingo estará prohibida la circulación de vehículos que carezcan de autorización del órgano electoral.

Lee también: Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Onda tropical N° 48 se desplaza por el noroeste de Venezuela con altas probabilidades de convertirse en ciclón

Onda tropical N° 48 se desplaza por el noroeste de Venezuela con altas probabilidades de convertirse en ciclón

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Cielo y tierra celebran: Isnotú, natal de José G. Hernández, desborda fe entre luces, cánticos al mostrar la aureola de Santo

Cielo y tierra celebran: Isnotú, natal de José G. Hernández, desborda fe entre luces, cánticos al mostrar la aureola de Santo

¡José Gregorio Hernández ya es santo! Un hito para la fe venezolana

¡José Gregorio Hernández ya es santo! Un hito para la fe venezolana

Noticias Relacionadas

Al Dia

Segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente en Bolivia: Abren mesas de votación

Para la votación se usará el mismo padrón del 17 de agosto, lo que supone que están llamadas nuevamente a las urnas 7.567.207 personas en territorio boliviano y otros 369.308 ciudadanos en 22 países.
Canonización

Prelados venezolanos: Dos Santos para el país, un tiempo de esperanza, unidad y reconciliación

Noticia al Dia recogió la opinión de dos reconocidos representantes de lglesia católica de Maracaibo sobe lo que significa para el país el contar desde este momento con dos santos
Al Dia

Así se desarrolla la caminata rosa "por una ciudad libre de cáncer de mama" en Maracaibo

Con un recorrido de 10 kilómetros, que cuentan con 20 puntos de hidratación, los marabinos demostraron su compromiso no solo con la prevención de la enfermedad
Al Dia

Papa León XIV afirmó que nuevos santos han sido capaces de "mantener encendida la llama de la fe"

En la ceremonia, que reunió a miles de fieles, especialmente de la comunidad venezolana, el papa proclamó santos al médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los dos primeros santos de Venezuela.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025