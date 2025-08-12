Segundo día de cámara ardiente para Miguel Uribe: Policía con estrictas medidas de seguridad

En el segundo día de la cámara ardiente para el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Policía Nacional ha implementado un riguroso esquema de seguridad en el Salón Elíptico del Congreso. Los ciudadanos que deseen darle el último adiós deben pasar por tres filtros de seguridad obligatorios.

El ingreso se realiza de manera controlada, en grupos de entre 15 y 20 personas. Cada asistente está sujeto a un registro personal y a la verificación de su identidad por parte del personal de seguridad y la Policía Nacional, con el fin de garantizar la integridad de todos los presentes.

Para prevenir situaciones de riesgo y asegurar el normal desarrollo del evento, la Policía Nacional ha establecido una lista de elementos prohibidos en el recinto:

Bolsos, maletas, morrales, mochilas, carteras grandes o similares.

Sombrillas, paraguas, bastones extensibles o trípodes.

Armas de fuego, armas blancas, herramientas metálicas o cualquier objeto punzante.

Objetos contundentes como palos, bates, tubos o martillos.

Aerosoles o sustancias químicas (gas pimienta, sprays de defensa personal).

Noticia al Día/El Colombiano