Seis detenidos por robo de ganado en finca de Machiques: Entre los presos hay dos dueños de carnicerías

Efectivos de La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron la recuperación de 11 reses en canal y detuvo a seis personas tras ser sacrificadas en una finca de Machiques de Perijá.

Entre los detenidos figuran dos personas, quienes son dueños de carnicerías de la localidad, quienes quedaron bajo investigación, así como la recuperación de las reses que quedaron en resguardo.

El propietario de la finca, Javier Morán, se movilizó de manera oportuna para interponer la denuncia ante las autoridades en Machiques. Según Morán, el robo de ganado se registró la noche del pasado lunes 21 de octubre, en la finca Las Macanillas, ubicada en el kilómetro 118 de la carretera Machiques – Maracaibo.

Narró que un grupo de maleantes ingresaron al fundo en un camión, descuartizaron 12 vacas de ordeño y robaron la carne.

Morán, al denunciar este nuevo caso de robo ante los cuerpos de seguridad, solicitó más patrullaje e investigación en cuanto a la constante inseguridad que viven los productores del campo.

"Nuestro reconocimiento y agradecimiento al trabajo gremial de Fedenaga y el apoyo del destacamento 114 de la GNB por la resolución del caso", dijeron en sus redes sociales de Gadema los productores de Machiques de Perijá.

Noticia al Día/Gadema