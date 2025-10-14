Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este martes 14 de octubre sobre el "ataque cinético" a una embarcación frente a las costas de Venezuela, bajo el alegato que aparentemente transportaba drogas ilícitas.

"Esta mañana, el secretario de Guerra [Peter Hegseth] ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU. (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela", escribió el mandatario en su red Truth Social.

De acuerdo con su versión, el ataque tuvo lugar "en aguas internacionales" y se saldó con el deceso de seis hombres, a los que calificó como "narcoterroristas", sobre la base de supuesta información proporcionada por "la inteligencia" de su país.

Trump acompañó su post con un video en el que se observa a una pequeña embarcación siendo apuntada a distancia, que posteriormente es alcanzada por un proyectil y estalla. Las tomas no permiten identificar ni la cantidad de tripulantes ni la existencia o naturaleza de su eventual carga.

Desde septiembre pasado, fuerzas estadounidenses han hecho estallar barcos pequeños en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el alegato de que se trataba de ‘narcolanchas’ cuyo destino era el país norteamericano.

Según sus propios datos, con la operación de esta jornada, ascenderían a 27 las personas ultimadas en alta mar. La práctica ha sido criticada por mandatarios como Gustavo Petro y Lula da Silva, así como por las Naciones Unidas, al considerar que se trataría de ejecuciones extrajudiciales, contrarias a lo que consagra el derecho internacional.

"La inteligencia confirmó que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas", declaró Trump en sus redes sociales. pic.twitter.com/SZa5fIsfuj — Sepa Más (@Sepa_mass) October 14, 2025

Noticia al Día/RT