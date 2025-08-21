Un helicóptero de la Policía fue derribado durante la mañana de este jueves 21 de agosto en los límites de los municipios de Amalfi y Anorí, Colombia cuando se encontraba realizado operativos de erradicación de cultivos ilícitos. Al parecer, grupos armados habrían usado un dron para derribar esta aeronave.

Los hechos se registraron en la vereda Los Toros, en jurisdicción de Amalfi, de acuerdo con las versiones oficiales. Según se conoció, se usó este elemento no tripulado para dispararle y derribarlo.

“En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un dron. Es incierto aún el número de víctimas”, denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Preliminarmente, desde la Policía Nacional informaron que seis personas murieron y otras siete resultaron lesionadas y estas son atendidas por personal de los organismos de socorro de estos municipios del Nordeste antioqueño y de la Gobernación de Antioquia.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales y su estado de salud es estable, de acuerdo con el reporte de la Policía Antioquia sobre este atentado.

La aeronave derribada es una Black Hawk UH60 y era del equipo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional que se encontraba sobrevolando esta zona para acompañar el procedimiento de erradicación.

Así fue el ataque al helicóptero de la Policía en la vereda Los Toros



De acuerdo con información de inteligencia, el ataque contra estos uniformados se produjo en dos etapas: inicialmente, los integrantes de las disidencias llegaron con tatucos y comenzaron a dispararle a los policías que estaban realizando el proceso de erradicación en esta vereda de Amalfi.

En ese momento solicitaron apoyo aéreo para evacuar a los uniformados que fueron atacados por este grupo armado y cuando lo vieron, inmediatamente lo atacaron con el dron en el rotor de la cola, lo que hizo que se cayera.

Las autoridades señalaron que este ataque habría sido perpetrado por miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona y que estarían empezando a manipular drones para cometer estos ataques.

Esta estructura estaría al mando en esta zona de alias Manuelito o Guaracho, quien sería apoyado por alias Guillermino y alias Dávinson o Barbado en esta clase de atentados contra la fuerza pública.

De acuerdo con informes de inteligencia, este sería el primer ataque con dron contra la fuerza pública que se perpetra en Antioquia, aunque esta modalidad ya habría sido usada en otras regiones del país.

