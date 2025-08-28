La Selección Nacional de Robótica de Venezuela se prepara para competir en el World Robot Olympiad en Singapur. Para afinar sus habilidades, el equipo realizará un torneo amistoso en Caracas, donde los jóvenes talentos mostraron sus proyectos y destrezas.

Este evento sirve como una importante práctica de cara al desafío internacional.

Este evento que promete ser un hito para la educación y la tecnología en el país, se llevó a cabo el Nacional de Robótica en Caracas, donde equipos de jóvenes talentos se reunirán para demostrar sus habilidades y creatividad en el ámbito de robótica.

Busca fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre los participantes, sino que también sirve como clasificatorio para representar a Venezuela en las Olimpiadas de Robótica (WRO) que se celebrarán en Singapur.

La actividad, programada para el próximo mes, contara con la participación de estudiantes de diversas instituciones educativas de todo el país, quienes han estado preparándose arduamente para enfrentar los desafíos que les esperan.

Los competidores tendrán la oportunidad de diseñar, construir y programar robots que deberán cumplir con una serie de tareas específicas, poniendo a prueba su ingenio y capacidad de trabajo en equipo.

Organizadores del evento han destacado la importancia de esta competencia como una plataforma para incentivar el aprendizaje práctico y la innovación entre los jóvenes venezolanos.

“El Nacional de robótica es más que una simple competencia; es una oportunidad para que nuestros jóvenes muestren su talento y creatividad en un campo que está en constante evolución”, expreso uno de los coordinadores del evento.

Los ganadores del torneo nacional no solo obtendrán el honor de representar a Venezuela en las WRO, sino que también recibirán reconocimiento por su dedicación y esfuerzo en el ámbito tecnológico. La participación en estas olimpiadas internacionales es vista como una invaluable experiencia que puede abrir puertas a futuras oportunidades académicas y profesionales en el campo de la ingeniería y la robótica.

Con el apoyo de instituciones educativas, empresas del sector tecnológico y organismos gubernamentales, el Nacional de Robótica en Caracas se perfila como un evento clave para el desarrollo del talento joven en Venezuela.

La comunidad educativa y los entusiastas de la robótica esperan con ansias este encuentro, que sin duda dejará huella positiva en el futuro tecnológico del país.

Noticia al Día / Franyer García (pasante) /con información de rigistro.wrovenezuela.org

Foto: Ministerio de Deporte