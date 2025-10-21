Martes 21 de octubre de 2025
Seleccionados temas para escoger la Gaita del Año

Para conocer el listado completo de finalistas, se puede consultar la página oficial del festival, la cual publica la información detallada

Por Javier Sanchez

Las 20 gaitas finalistas que competirán en el Festival Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025 ya han sido anunciadas. Tras un "cónclave gaitero", se seleccionaron diez temas en la categoría adolescednte-infantil y diez en la de adultos. La gran final del evento se llevará a cabo en noviembre de 2025.

El listado completo de los temas finalistas, con su respectiva información detallada, está disponible para consulta en la página oficial del festival.

Detalles de la selección y organización

La selección de los 20 temas se dio a conocer durante un evento que reunió a más de 250 personalidades, gaiteros y locutores. En total, se escogieron 10 temas para la categoría Adulto Profesional y 10 para la categoría Adolescentes y Niños.

Desde este momento, las gaitas adultas seleccionadas han comenzado su promoción y pueden escucharse a través de la página web oficial del festival.

El evento es organizado por la Fundación Nacional de la Gaita (Gaiteros de Corazón) y la Alcaldía de Maracaibo. Su objetivo es celebrar y premiar la gaita como expresión cultural de la región, brindando una plataforma para que los grupos gaiteros muestren su talento. La convocatoria estuvo abierta a todas las agrupaciones gaiteras de Venezuela.

Finalistas de la Categoría Adulto Profesional

En la categoría Adulto Profesional, las gaitas seleccionadas son:

El Regalo que Dios me dio (Rincón Morales)

La Bonita (Zulianos Somos)

La Vela (Gaiteros de Pillopo)

Con Esencia Natural (La Gaita de Otrora)

Protagonistas (Los Zagales del Padre Vilchez)

Zulianidad (Gaiteros de Ziruma)

Playera (Gaiteros a la Carta)

Da Amistad (Saladillo 70)

La Pepa del Queso (Tren Gaitero)

Iluminación (Gaita y Show)

La lista completa de la categoría Adolescentes y Niños aún no ha sido publicada.

