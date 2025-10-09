Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

Senadores presentaron resolución para detener operaciones militares de EEUU en el Caribe

Además, señalaron que no existe una amenaza inminente ni base legal suficiente para esos ataques, y que la Casa Blanca ha creado listas de organizaciones a las que ataca sin criterios claros.

Por Ernestina García

Senadores presentaron resolución para detener operaciones militares de EEUU en el Caribe
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los senadores demócratas estadunidenses Schiff, Kaine, Paul, Wyden, Sanders y Merkley, presentaron en nombre de su facción la resolución 83, que busca acabar con el uso de las Fuerzas Armadas de la nación norteamericana por parte de la administración del presidente Donald Trump para perpetrar ataques en el Caribe sin autorización del Congreso.

De acuerdo con lo expresado por los senadores, la actual regencia de Washington ha llevado a cabo al menos cuatro bombardeos letales en el Caribe sin el consentimiento de la Cámara Alta norteamericana, bajo una narrativa que busca vincular a Caracas con el narcotráfico, dejando como resultado alrededor de 21 personas asesinadas y sin identificar.

Asimismo, los demócratas determinaron que Trump no ha presentado pruebas reales de que las víctimas de los ataques militares estuvieran involucradas en dichos actos ilícitos, ni de su afiliación con el extinto “Tren de Aragua”.

Además, señalaron que no existe una amenaza inminente ni base legal suficiente para esos ataques, y que la Casa Blanca ha creado listas de organizaciones a las que ataca sin criterios claros.

Finalmente, sentenciaron que la lucha contra el narcotráfico debe hacerse mediante cooperación con organismos y no militarmente, al tiempo que alertaron que continuar con esto llevaría a Estados Unidos a una guerra, además de desestabilizar la región y aumentar la migración.

Noticia al Día/La iguana TV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Declaraciones de Julia Roberts sobre la Desigualdad de Género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la Desigualdad de Género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Los sistemas de IA superan la Prueba de Turing a 75 años de su introducción

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe el acuerdo

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Venezuela y Rusia poseen 24 % de la energía del planeta": Delcy Rodríguez

Rodríguez precisó que este porcentaje se obtiene al sumar las reservas probadas de petróleo y gas de ambas naciones.
Internacionales

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

El máximo representante de la ONU llamó a cumplir plenamente los términos del acuerdo, que todos los rehenes sean liberados de manera digna.
Al Dia

En el Pozón del Saladillo: ¡Kokimba mi gente! abre los fuegos para lo que será la temporada navideña

¡Aquí está Koquimba, mi gente! La emblemática agrupación gaitera no solo se presentará este sábado 11 de octubre en el…
Nacionales

Cabello criticó postura de la Conferencia Episcopal sobre los privados de libertad en el país

En el Mazo Dando, el ministro acusó a la CEV de usar «una cosa que tiene que ver con la fe religiosa» y «el deseo de un pueblo desde hace años para buscar provecho político a su grupo»

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025