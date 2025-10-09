Senadores presentaron resolución para detener operaciones militares de EEUU en el Caribe

Los senadores demócratas estadunidenses Schiff, Kaine, Paul, Wyden, Sanders y Merkley, presentaron en nombre de su facción la resolución 83, que busca acabar con el uso de las Fuerzas Armadas de la nación norteamericana por parte de la administración del presidente Donald Trump para perpetrar ataques en el Caribe sin autorización del Congreso.

De acuerdo con lo expresado por los senadores, la actual regencia de Washington ha llevado a cabo al menos cuatro bombardeos letales en el Caribe sin el consentimiento de la Cámara Alta norteamericana, bajo una narrativa que busca vincular a Caracas con el narcotráfico, dejando como resultado alrededor de 21 personas asesinadas y sin identificar.

Asimismo, los demócratas determinaron que Trump no ha presentado pruebas reales de que las víctimas de los ataques militares estuvieran involucradas en dichos actos ilícitos, ni de su afiliación con el extinto “Tren de Aragua”.

Además, señalaron que no existe una amenaza inminente ni base legal suficiente para esos ataques, y que la Casa Blanca ha creado listas de organizaciones a las que ataca sin criterios claros.

Finalmente, sentenciaron que la lucha contra el narcotráfico debe hacerse mediante cooperación con organismos y no militarmente, al tiempo que alertaron que continuar con esto llevaría a Estados Unidos a una guerra, además de desestabilizar la región y aumentar la migración.

Noticia al Día/La iguana TV