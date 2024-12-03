Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Sentido y concurrido fue el último adiós del rochelero Edgar Guevara en Cabimas

Este domingo, 1° de diciembre falleció a sus 80 años el recordado humorista zuliano, Edgar Guevara, reconocido por sus interpretaciones…

Por Candy Valbuena

Sentido y concurrido fue el último adiós del rochelero Edgar Guevara en Cabimas
Edgar Guevara estuvo casado por 41 años con Hilda Colina de Guevara. Foto: El Regional
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este domingo, 1° de diciembre falleció a sus 80 años el recordado humorista zuliano, Edgar Guevara, reconocido por sus interpretaciones en el programa Radio Rochela que transmitía Radio Caracas Televisión (RCTV).

Foto: El Regional

Sus restos mortales fueron sepultados este lunes, 02 de diciembre en el Cementerio Municipal de Cabimas, luego de una emotiva ceremonia cristiana realizada por familiares y amigos en una capilla velatoria de la ciudad.

Fue despedido en medio de mucha tristeza, y pesar en una ceremonia cristiana dirigida por Cheo Chirinos, pastor de la Iglesia Luz del Mundo II. Tal como lo detalló el medio El Regional del Zulia.

"Noble, honesto y trabajador"

Como una persona noble, trabajador, honesto, sencillo y con muy buen sentido del humor fue descrito el famoso actor, nacido en Caracas el 4 de diciembre de 1943 e hijo del municipio Cabimas, tierra en la que se radicó desde el año 1998 al lado de su esposa, Hilda Colina de Guevara.

Hilda Colina de Guevara fue su esposa durante 41 años y le acompañó hasta su último suspiro. Foto: El Regional

La esposa de Edgar Guevara expresó muy conmovida, “me casé con lo más bello del mundo, fue lo mejor que dios me dio en los 41 años de casados”.

Manifestó que, durante más de cuatro décadas, fue muy hermosa y especial la convivencia junto a su amado esposo, a quien recuerda como muy amoroso, detallista y atento. “Fueron momentos únicos, llenos de amor, risa, yo le decía cada día viejo me voy a arrugar rápido de tanto reírme por los chistes que cuentas”, expresó con mucho dolor.

Su último adiós

Bajo un inclemente sol, familiares y amigos se trasladaron al Cementerio Municipal de Cabimas para dar el último adiós al comediante Edgar Guevara, quien por más de cuatro décadas contagio de alegría a las familias venezolanas con su peculiar humor y carisma.

Su trayectoria

  • Nació el 4 de diciembre de 1943 en Caracas Venezuela.
  • Fue actor cómico e imitador.
  • Formó parte de las filas del famoso programa Radio Rochela.
  • Residía en la ciudad de Cabimas estado Zulia desde el año 1998.
  • Casado con Hilda Colina
  • Padre de Edgar, Miguel y Gustavo.
  • Tuvo una trayectoria artística de más de 40 años.
  • En el 2007 tras el cierre de Rctv continuó con presentaciones y shows privados.
  • Trabajó en la Alcaldía de Cabimas y PDVSA en el área de diseño.
  • Su último trabajo fue realizado en el año 2020 como vigilante en la empresa Porcoservica.

Foto: El Regional

Foto: El Regional

Lee también: Murió el rochelero zuliano Edgar Guevara

Noticia al Día/Con información de El Regional del Zulia

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La historia del

La historia del "rancho de tres pisos" en Maracaibo

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Noticias Relacionadas

Deportes

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Deportes

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Al Dia

Preparan ley para la regulación del uso de motocicletas en el Zulia

El Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) inició la segunda fase de consulta pública para el Proyecto de Ley Especial para la Regulación del Uso y Circulación de Motocicletas en el estado Zulia
Al Dia

Maracucho en apuros: Con su humor alivia el malestar en pleno aguacero

El humor maracucho suele hacer reír por su espontaneidad y su toque de picardía, que se refleja en su forma de ser y ocurrencias.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025