Sentido y concurrido fue el último adiós del rochelero Edgar Guevara en Cabimas

Este domingo, 1° de diciembre falleció a sus 80 años el recordado humorista zuliano, Edgar Guevara, reconocido por sus interpretaciones en el programa Radio Rochela que transmitía Radio Caracas Televisión (RCTV).

Sus restos mortales fueron sepultados este lunes, 02 de diciembre en el Cementerio Municipal de Cabimas, luego de una emotiva ceremonia cristiana realizada por familiares y amigos en una capilla velatoria de la ciudad.

Fue despedido en medio de mucha tristeza, y pesar en una ceremonia cristiana dirigida por Cheo Chirinos, pastor de la Iglesia Luz del Mundo II. Tal como lo detalló el medio El Regional del Zulia.

"Noble, honesto y trabajador"

Como una persona noble, trabajador, honesto, sencillo y con muy buen sentido del humor fue descrito el famoso actor, nacido en Caracas el 4 de diciembre de 1943 e hijo del municipio Cabimas, tierra en la que se radicó desde el año 1998 al lado de su esposa, Hilda Colina de Guevara.

La esposa de Edgar Guevara expresó muy conmovida, “me casé con lo más bello del mundo, fue lo mejor que dios me dio en los 41 años de casados”.

Manifestó que, durante más de cuatro décadas, fue muy hermosa y especial la convivencia junto a su amado esposo, a quien recuerda como muy amoroso, detallista y atento. “Fueron momentos únicos, llenos de amor, risa, yo le decía cada día viejo me voy a arrugar rápido de tanto reírme por los chistes que cuentas”, expresó con mucho dolor.

Su último adiós

Bajo un inclemente sol, familiares y amigos se trasladaron al Cementerio Municipal de Cabimas para dar el último adiós al comediante Edgar Guevara, quien por más de cuatro décadas contagio de alegría a las familias venezolanas con su peculiar humor y carisma.

Su trayectoria

Nació el 4 de diciembre de 1943 en Caracas Venezuela.

Fue actor cómico e imitador.

Formó parte de las filas del famoso programa Radio Rochela.

Residía en la ciudad de Cabimas estado Zulia desde el año 1998.

Casado con Hilda Colina

Padre de Edgar, Miguel y Gustavo.

Tuvo una trayectoria artística de más de 40 años.

En el 2007 tras el cierre de Rctv continuó con presentaciones y shows privados.

Trabajó en la Alcaldía de Cabimas y PDVSA en el área de diseño.

Su último trabajo fue realizado en el año 2020 como vigilante en la empresa Porcoservica.



