Sepa cómo tramitar un permiso de viaje para menores de edad en el país

En la temporada decembrina, muchas familias optan por viajar a diferentes estados del país o fuera de las fronteras para disfrutar de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Si el traslado incluye a niños, niñas y adolescentes (NNA), es fundamental conocer los requisitos legales necesarios para evitar contratiempos, ya sea que se realice en carro privado, autobús o avión.

En Venezuela, cuando los menores de edad viajan solos o en compañía de solo uno de sus padres, deben cumplir con ciertos requisitos legales establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

Si un niño o adolescente no viaja acompañado de ambos padres o representante legalmente establecido, es obligatorio contar con una autorización de viaje.

Este permiso se puede gestionar de forma gratuita a través del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) o en una jefatura civil.

Para obtener esta autorización, se deben presentar los siguientes documentos:

– Original y copia de la partida de nacimiento del NNA que va a viajar.

– Copia de la cédula de identidad del NNA, si tiene.

– Copia de la cédula de identidad del acompañante.

– Original y copia de la cédula de identidad del padre, madre o representante legal.

– RIF, constancia de residencia o recibo de pago de algún servicio público que demuestre el domicilio del solicitante.

– Copia de los boletos aéreos (si aplica).

– Presencia obligatoria del padre o madre al momento de realizar la autorización.

– Copia de la cédula de identidad y/o pasaporte de la persona que recibe al niño o adolescente (en caso de que viaje solo).

De acuerdo con el Artículo 392 de la Lopnna, existen situaciones específicas donde no se requiere autorización. Por ejemplo, si el viaje es dentro del territorio nacional y viajan acompañados por ambos padres o cuando están acompañados por su representante legal debidamente acreditado con un poder legal.

Permisos para viajar al exterior

Los menores de edad que vayan a viajar desde Venezuela al exterior deben contar con un permiso si viajan solos, en compañía de otra persona distinta a sus padres o solamente con uno de ellos.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa.

De acuerdo con el artículo 40 de la Lopnna, estos permisos se piden por prevención debido a que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a todos los menores contra su traslado ilícito dentro del territorio nacional y el extranjero.

Por lo tanto, la ley exige que los menores cuenten con su respectivo permiso para viajar fuera de Venezuela. La autorización puede ser expedida por los Consejos de Protección, mediante documento autenticado en una notaría pública, ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) o por medio del CPNNA.

Si un menor viaja solo o acompañado por una tercera persona distinta a sus padres, necesitará una autorización notariada.

En caso de que uno de los padres se negara a otorgar el permiso, el Artículo 393 de la Lopna establece que se debe acudir ante un juez de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para exponer la situación y obtener una resolución.

Tanto para viajes nacionales como internacionales, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece otro requisito indispensable: que el solicitante consigne la fecha exacta del inicio del viaje y su retorno.

Noticia al Día / El Diario