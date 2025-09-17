Joaquina y Elena Rose lideran las nominaciones de la representación venezolana en la edición 26 de los premios que otorga la Academia Latina de la Grabación. La gala se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

Joaquina, cantante Venezolana, nominada a los Latin Grammys Elena Rose, cantante Venezolana, nominada a los latin Grammys

Joaquina y Elena Rose compiten en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Bad Bunny lidera las postulaciones a los Latin Grammy, donde destaca un variopinto grupo de venezolanos. Joaquina, Elena Rose, Alleh, Yorghaki, Lasso, Rawayana, Gustavo Dudamel, Akapelah, C4, Trío y Big Soto representan a Venezuela en esta edición.

Joaquina y Elena Rose encabezan las nominaciones con cuatro postulaciones cada una. Ambas artistas compiten en las categorías de Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo. La cantautora de 21 años, quien ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2023, también figura en las categorías de Mejor Canción Pop/Rock por “No llames lo mío nuestro” y en Mejor Canción Cantautor por “Aeropuerto”.

Elena Rose destaca en Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Orión” y en Canción del Año por “Palmeras en el jardín” de Alejandro Sanz, donde figura como compositora.

Rawayana, Lasso, Alleh, Akapelah y Gustavo Dudamel siguen con dos nominaciones cada uno. Rawayana compite en Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Veneka” junto a Akapelah y en Mejor Canción Tropical por “Venga lo que venga” con Fonseca. Además, el rapero de Maracay también está nominado en Mejor Canción de Rap/Hip Hop con “Parriba” junto al argentino Trueno.

Alleh está nominado en Mejor Nuevo Artista y en Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por “Capaz” junto a Yorghaki. Gustavo Dudamel figura en Mejor Álbum de Música Clásica por *Revolución Diamantina*, junto a la compositora mexicana Gabriela Ortiz y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y en Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por *Revolución Diamantina*.

C4 Trío se presenta en la nueva categoría de Mejor Canción de Raíces con “Aguacero” junto a Luis Enrique. Big Soto cierra la lista de nominaciones con una postulación en Mejor Canción de Rap/Hip Hop por “El favorito de mami” junto a Eladio Carrión.

Este año, Bad Bunny lidera las nominaciones a la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes tienen diez menciones cada uno.

Noticia al Día/El Nacional /Leyla González (pasante)