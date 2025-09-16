Septiembre y octubre, los meses en donde se reordena el mapa deportivo

Septiembre y octubre marcan un cambio de ritmo en el deporte de varias ligas, por ejemplo la NFL deja atrás las pruebas de verano para entrar en semanas que ya cuentan; la MLB define a sus invitados de Playoffs y enciende la lucha del “win or go home”; y la NBA pasa de entrenamientos a partidos que comienzan a calentar la temporada.

Hoy vamos a hablar un poco sobre la definición de rutas en estos meses de transición y cómo se acomodan las principales ligas deportivas hacia el último trimestre del año.

NFL y su arranque real de partidos decisivos

La NFL adquiere un ritmo diferente a partir del mes de septiembre, porque empieza una etapa donde los partidos pesan más de lo que parecen, cada uno puede dictar tendencias para todo el mes.

Las fechas internacionales en São Paulo, Dublín y sobre todo Londres en octubre ofrecen escenarios distintos que agregan otra perspectiva con viajes largos, horarios extraños y estadios diferentes a lo que estamos acostumbrados. En las semanas 3 a 5, la liga se acomoda. Se empieza a ver quién llega en serio y qué equipos se quedan en el camino.

Y como suele pasar en septiembre empieza a moverse el termómetro de confianza de los aficionados.

MLB y el primer “win or go home”

En septiembre llega el último fin de semana de temporada regular y a partir de ahí, todo se define rápido y sin duda un error en el cuadro puede costar un año entero de trabajo.

La Wild Card Series se juega a finales de septiembre y primeros días de octubre y es justo en ese momento en dónde se puede jugar “todo o nada”. A partir de ahí la ruta es: Division Series, LCS y la Serie Mundial a finales de octubre. Cada fase es un espectáculo y tensión en cada momento del calendario.

El seguimiento a estas series trae consigo un ojo especial en las apuestas MLB pues hay muchos factores que pueden inclinar la balanza, y eso se refleja en ciertas apuestas que cambian con cada lanzamiento.

NBA entrando al otoño

Mientras el béisbol vive su recta final y el fútbol americano calienta motores, la NBA empieza a dejarse sentir en septiembre con la apertura de los camps. A finales del mes ya están las primeras imágenes de jugadores probando quintetos y ajustando sistemas. La pretemporada internacional en octubre funciona para ver encajar fichajes recientes, evaluar la salud de estrellas que regresan y conocer el rol que tendrán los rookies y sophomores.

Claro, no conviene sobrerreaccionar a un amistoso de octubre, aunque inevitablemente se convierte en termómetro de conversación. Es ahí donde entran las apuestas NBA, que sirven como referencia de expectativas: no se trata solo de quién gana un partido de preparación, sino de cómo las casas leen el potencial de un equipo rumbo a la conferencia o incluso al anillo.

Una agenda apretada

Finales de septiembre e inicios de octubre se gesta una agenda de manera apretada todos los juegos de las ligas: la NFL, las semanas 3 a 5 y el juego internacional en Dublín y después Londres será protagonista. En la MLB, el cierre de temporada regular llega directo en la Wild Card y las Division Series. Y en la NBA, el arranque de los camps y la pretemporada internacional marcan la antesala de un Opening Night que siempre llega con ruido.

Hay algunos términos que conviene tener claros. Las líneas de apertura son los valores iniciales que definen la paridad de un partido en las apuestas NFL, MLB o NBA. Las cuotas en vivo son las que cambian en tiempo real según lo que ocurre en el terreno. Y el termómetro de expectativas es esa forma más informal de leer cómo ve la gente a los favoritos.

