“Ser zurdo es vivir en un mundo al revés… y aún así seguir adelante"

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo. esta es una jornada dedicada a concientizar sobre las adversidades a las que se enfrentan las personas que escriben, manejan y operan con la mano izquierda. Es un día dedicado a la difusión de información para la inclusión de todas las personas zurdas en diferentes ámbitos.

Se estima que los zurdos comprenden el 10 % de la población mundial, lo que refiere a más de 790 millones de personas en todo el mundo. Esta cifra arroja que una de cada 10 personas en el planeta escribe, juega o realiza actividades y deportes con sus extremidades izquierdas, como manos y pies. De este número, se observa una prevalencia mayor de hombres.

A su vez, existen estudios que demuestran un gen relacionado con las personas zurdas. Se trata de un componente del ADN del ser humano, que también refiere a mejores aptitudes para el lenguaje.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Zurdo?

Fue el 13 de agosto de 1975 cuando Dean R. Campbell, un militar estadounidense, decidió fundar Lefthanders International, Inc. Se trata de una organización orientada a incluir a las personas zurdas. Durante el primer aniversario de su creación, se decidió conmemorar esta fecha como el Día del Zurdo, una oportunidad de difundir información y concientizar a la sociedad acerca de las dificultades a las que estos individuos se enfrentan a diario.

Existen otras teorías que asocian los orígenes de esta jornada a The Left-Handers Club, una agrupación fundada en 1990. El “Club de los Zurdos” se encarga de informar a la población que tiene predominancia de sus extremidades izquierdas acerca de novedades, innovación y noticias relevantes para su vida diaria.

Zurdos famosos

En el mundo, existen diversas celebridades zurdas que han alcanzado la fama y el éxito en sus disciplinas como Paul McCartney, Diego Armando Maradona, Barack Obama, Bill Gates, Lionel Messi, Ayrton Senna, Ringo Bonavena, David Bowie, Angelina Jolie, Robert De Niro, Bill Clinton, Emanuel Ginóbili, Gustavo Cerati, Rafael Nadal, Jimi Hendrix, entre otros.

Frases para celebrar a los zurdos en su día

“Si la mitad izquierda del cerebro controla la mitad derecha del cuerpo, entonces solo las personas zurdas están en su sano juicio” ― W.C. Fields.

“Seas quien seas, sea cual sea tu posición social, sea alta o baja, ten siempre mucha fuerza y determinación. Haz todo con mucho amor y con mucha fe en Dios, que un día llegarás a tu meta” ― Ayrton Senna.

“Los zurdos están siempre en su sano juicio, incluso cuando el mundo gira al revés” ― Anónimo.

“No puedes ponerle un límite a nada. Cuanto más sueñas, más lejos llegas” – Michael Phelps.

“El mundo está al revés. Depende de nosotros enderezarlo” – Barack Obama.

“Ser zurdo es vivir en un mundo al revés… y aún así seguir adelante" ― Anónimo.

“Los zurdos son preciosos; ocupan lugares que son incómodos para los demás”, ― Víctor Hugo.

“Lo que parece ser un fracaso para ti, puede ser un éxito disfrazado” – Jim Carrey.

“Los zurdos no son diferentes porque sean únicos; son únicos porque son diferentes” ― Peter-Cole C. Onele.

“Los zurdos tienen más facilidad para las matemáticas, la música y el arte” – Albert Einstein.

