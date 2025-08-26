Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos oficiales de Cadillac Racing para la temporada 2026 de Fórmula 1

La escudería Cadillac Racing, respaldada por General Motors, ha confirmado la incorporación de los pilotos Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como su dupla oficial para el debut del equipo en la temporada 2026 de Fórmula 1.

Con más de 500 Grandes Premios combinados, seis victorias para el mexicano y diez para el finlandés, Cadillac apuesta por una fórmula de experiencia, liderazgo y versatilidad para consolidar su entrada como constructor con motor propio.

“Estamos orgullosos de contar con dos referentes del automovilismo mundial. Checo y Valtteri representan el equilibrio perfecto entre agresividad, estrategia y compromiso con la excelencia”, expresó el director deportivo de Cadillac Racing.

La llegada de Checo Pérez, ícono latinoamericano y figura clave en la promoción del talento hispano en el automovilismo, refuerza el vínculo de Cadillac con las audiencias globales. Por su parte, Bottas aporta su trayectoria en equipos de élite y su reconocida capacidad técnica.

La dupla iniciará trabajos de simulación y desarrollo en el último trimestre de 2025, con miras a las pruebas oficiales de pretemporada en febrero de 2026.