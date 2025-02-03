Serie del Caribe 2025: Cardenales de Lara enfrenta a Indios de Mayaguez en busca de la victoria

Cardenales de Lara, representante de Venezuela en la Serie del Caribe 2025 que se desarrolla en Mexicali, enfrentará este lunes al elenco boricua de Indios de Mayaguez por el tercer juego de la competición, donde cinco representaciones se disputan el título.

El elenco de los pájaros rojos aún no conoce la victoria en el torneo, y no tiene margen de error para los próximos juegos, por lo que busca su primer lauro ante los puertorriqueños, quienes poseen balance de 1-1. El duelo entre ambas novenas está pautado a las 4.00 pm.

El torneo beisbolístico caribeño ya cuenta con un clasificado, Charros de Jalisco (3-0), representante de México, que busca su rival entre las cuatro representaciones restantes.

