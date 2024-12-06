Servidores de María celebran 123 años de historia y devoción

Desde la perspectiva de una tradición que ha marcado la espiritualidad zuliana por generaciones, los Servidores de María están celebrando este fin de semana su 123 aniversario de fundación. Esta organización, cuyo legado espiritual trasciende fronteras, sigue siendo un pilar fundamental para la comunidad católica de la región.

En el marco de esta celebración, se presentó oficialmente un logo conmemorativo que destaca la relevancia del aniversario. Este diseño minimalista incorpora la emblemática corona de la Santísima Virgen María, un elemento que resalta el carácter mariano de la organización.

El aniversario coincide con un hecho histórico para los Servidores de María: su reciente reconocimiento como Patrimonio Cultural Intangible del Estado Zulia, un honor otorgado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial regional. Este nombramiento no solo ratifica el impacto espiritual de la organización, sino también su aporte a la identidad cultural zuliana.

La comunidad católica se prepara para participar en las actividades conmemorativas, que incluirán actos litúrgicos, encuentros fraternales y momentos de reflexión espiritual. "Es una oportunidad para dar gracias a Dios y a la Virgen María por tantos años de servicio y devoción", señalaron algunos fieles, quienes también destacaron la importancia de este legado para las futuras generaciones.

Los Servidores de María, con más de un siglo de historia, continúan siendo un faro de fe y compromiso en el Zulia, inspirando a miles con su testimonio cristiano y su devoción mariana. Sin duda, esta celebración se perfila como un momento de unidad y renovación espiritual para toda la comunidad.

