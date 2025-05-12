Setenta y poderosa: Mimí se roba la escena desde una alberca

La reconocida actriz venezolana Mimí Lazo volvió a ser el centro de todas las miradas tras compartir un momento íntimo y lleno de frescura junto a su esposo, el también actor Luis Fernández, desde una alberca en Puerto Cabello. A sus 70 años, Mimi sorprendió a sus seguidores luciendo un elegante traje de baño negro de una sola pieza que resaltó su figura y estilo atemporal.

Luis Fernández, quien compartió la imagen en sus redes sociales, acompañó la publicación con un mensaje lleno de ternura y admiración: “Domingo en #PuertoCabello con mi chica.” Las palabras del actor no solo destacaron el amor que une a la pareja, sino que también provocaron una ola de comentarios positivos, halagos y aplausos por la vitalidad y elegancia de Mimi.

Mimí, belleza natural

Las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando a la actriz por su actitud positiva, su belleza natural y su inspirador estilo de vida. Mimi Lazo ha sido, por décadas, una figura clave del entretenimiento venezolano y latinoamericano, y con esta nueva imagen demuestra que la edad es solo un número cuando se lleva con orgullo, confianza y amor propio.

El momento captado en Puerto Cabello no solo evidenció la complicidad entre Mimi y Luis, sino que reafirmó el lugar que ella ocupa como ícono de la elegancia y el empoderamiento femenino en la madurez.

