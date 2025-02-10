Shakira abraza a dos ‘tocayas’ brasileñas bautizadas en su honor

La super estrella Shakira se encuentra en Brasil, donde abrirá su gira de conciertos ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ (LYNLWT) y este domingo estuvo en el programa televisivo "Domingo con Huck" (Domingão com Huck), donde compartió junto a su fiel fanaticada.

El destacado presentador brasileño Luciano Huck, le indicó a la colombiana que no tenía idea de las semillas que había sembrado en Brasil y le presentó a dos jóvenes del público que fueron bautizadas en su honor a quienes Shakira abrazó efusivamente.

Shakira no lo podía creer y ellas hasta mostraron su documento de identidad para corroborar que sí son ‘tocayas’, la artista se dejó ver supremamente feliz.

En el programa dominical ‘La Loba’ interpretó uno de sus más grandes éxitos musicales, "Estoy aquí" en una versión más moderna y junto a un gran cuerpo de baile.

En medio de un contagiante baile Shakira recibió no solo la ovación del público sino un reconocimiento por su álbum y la gira que inicia en ese país este martes, 11 de febrero y con otra fecha el jueves 13.

