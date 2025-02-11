Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

Shakira arranca hoy con su gira "Las Mujeres Ya No lloran World Tour" en Brasil

La colombiana llevará su movimiento de caderas también a Perú, Colombia, Chile y Argentina, antes de seguir con la segunda fase de la gira, en Norteamérica

Por Candy Valbuena

Fotografía del 2 de febrero de 2025 de la cantante colombiana Shakira. Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
Después de siete años, Shakira regresa a Brasil con "Las Mujeres Ya No lloran World Tour" (LYNLWT) , la gira internacional que inicia este martes, 11 de febrero en Río de Janeiro y que promete ser la más destacada de la carrera de la cantante y compositora colombiana.

Río de Janeiro abrirá la ronda de conciertos que la artista ofrecerá en Brasil, Perú, Colombia, Chile y Argentina, antes de seguir con la segunda fase de la gira, en Norteamérica, con presentaciones en México, Estados Unidos y Canadá.

En Río, la colombiana es esperada con ansia, luego de causar furor en la clausura del Mundial de fútbol de 2014, en el icónico estadio Maracaná.

La artista visito Brasil cuatro años después en su gira mundial ‘El Dorado’, pero solo ofreció conciertos en São Paulo y Porto Alegre, dejando con las ganas al público carioca.

Conocida internacionalmente por éxitos como ‘Hips don’t lie’, ‘Waka Waka’, ‘Pies Descalzos’ y ‘Chantaje’, Shakira guarda en su corazón un espacio reservado para el país suramericano, uno de los primeros que le abrió las puertas en sus inicios musicales.

"Escogí Brasil para comenzar mi gira porque el público brasileño es muy importante para mí. Brasil le abrió las puertas a mi música desde que yo tenía 18 años", aseguró en una entrevista con el programa de televisión ‘Domingão de Hulk’.

Ganadora de 15 Grammy Latino y tres Premios Grammy, la cantante colombiana ha grabado 12 discos y vendido más de 95 millones de copias en todo el mundo en sus más de tres décadas de carrera.

Empoderamiento y resiliencia

Inspirada en su disco "Las mujeres ya no lloran", con el que acaba de ganar el Grammy a mejor álbum pop latino, Shakira quiere llevar a su público un mensaje de empoderamiento y resiliencia en esta gira.

El álbum, a través de 16 canciones de variados géneros musicales, narra el proceso de desilusión, desamor y fortalecimiento de la artista, luego de la "traición" del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, que la llevó a terminar su relación con el padre de sus hijos, después de 10 años juntos.

Pero en los conciertos la colombiana también ha prometido clásicos de siempre como ‘Pies descalzos’ y ‘Estoy aquí’.

En Brasil, esta última quizá la entone en Río o São Paulo en compañía del DJ brasileño Papatinho, con quien lanzó recientemente una versión en funk, género musical nacido en las favelas de Río, como abrebocas a sus presentaciones en Brasil.

También podría aparecer por sorpresa Anitta, quien participó el año pasado en la grabación del sencillo ‘Soltera’, junto con Winnie Harlow, Danna y Lele Pons, pues la cantante brasileña está estos días con sus famosos ‘Ensayos de carnaval’ en Río.

Por todo lo alto

Según los organizadores, la gira tendrá "varias sorpresas", pues aspira a ser "una experiencia inolvidable", tanto visual como musicalmente.

La propia Shakira ha dicho que será el mayor y el mejor espectáculo de su carrera, que contará con "una producción gigante" y que, además de su música, tendrá una buena dosis de danza, "de principio a fin", incluyendo "coreografías complejas".

Los conciertos en Brasil culminarán el jueves en São Paulo, y luego la cantante de Barranquilla partirá rumbo a Lima, donde se presentará el próximo 16 de marzo.

Lee también: Shakira abraza a dos ‘tocayas’ brasileñas bautizadas en su honor

Noticia a Día/Con información de EFE

