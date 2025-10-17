Viernes 17 de octubre de 2025
Shakira calienta motores en Cali para su regreso mundial

Cali, Colombia. La superestrella global Shakira se prepara para dos conciertos históricos en Cali, la capital del Valle del Cauca,…

Por Javier Sanchez

Shakira calienta motores en Cali para su regreso mundial
Cali, Colombia. La superestrella global Shakira se prepara para dos conciertos históricos en Cali, la capital del Valle del Cauca, los próximos 25 y 26 de octubre, como parte de su aclamada gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

A pocos días de su encuentro con el público colombiano, la expectativa crece. La cantante de Barranquilla ha compartido en su red social, ShakiraVerse, fragmentos de su intensa rutina de gimnasio, demostrando que está "calentando motores" para su regreso triunfal al escenario del Estadio Pascual Guerrero.

La gran sorpresa para los asistentes de ambas fechas es la confirmación del Grupo Niche como artista invitado. La icónica orquesta de salsa colombiana, un referente mundial del género, compartió en sus redes sociales el emotivo momento en que recibieron la invitación de la propia Shakira, prometiendo una unión histórica de pop y salsa en suelo caleño.

La colombiana se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, con una gira que ha visitado numerosas ciudades alrededor del mundo, agotando entradas en estadios. La etapa latinoamericana del tour, que inició el pasado mes de febrero, ya ha pasado por grandes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Regreso triunfal

Con el anuncio oficial de las fechas y detalles de boletería y horarios, los seguidores colombianos celebran el retorno de la artista que ha marcado generaciones con éxitos inolvidables como Hips Don’t Lie, Waka Waka, Antología y temas de su más reciente álbum como soltera.

La gira mundial de la artista "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", en apoyo a su álbum de 2024 comenzó en febrero de 2025 en Río de Janeiro y concluirá en diciembre de 2025 en Hollywood, Florida, con fechas en Latinoamérica y otras partes del mundo. Es su primera gira en estadios en siete años y ha roto récords de asistencia, según un artículo de CNN en Español

Infobae/ Fotos: Cortesía

