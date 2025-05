Shakira comparte proyecto musical de Milan y Sasha: Mamá orgullosa

Modo: Mamá orgullosa, se mostró la cantante colombiana Shakira la tarde de este sábado, 25 de enero al compartir con todos sus seguidores el proyecto musical de sus hijos Milan y Sasha.

"Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha", escribió la artista a través de una historia en la red social Instagram.

""The one" Sasha cantando y Milan en la batería y en "it’s all for you", Milan cantando juntos con otros jóvenes talentos", así invitó a todos sus seguidores a escuchar a sus amados hijos junto al enlace de la aplicación de música Spotify.

Ambas canciones son en inglés, desde ya todo el éxito augurado para los herederos de Shak, quienes desde hace algún tiempo han mostrado interés por la música, tanto para el canto, baile y tocar instrumentos como el piano o la batería.

Lee también: Shakira cumplió el sueño de Zoe, una pequeña que lucha contra el cáncer

Noticia al Día