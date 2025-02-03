Viernes 15 de agosto de 2025
Shakira se alzó con el Grammy al mejor álbum pop latino por “Las Mujeres Ya No Lloran”: Dedicó su premio a los inmigrantes en EEUU

La colombiana lució espectacular en un traje de encaje negro y fondo color naranja

Por Candy Valbuena

Shakira se alzó con el Grammy al mejor álbum pop latino por “Las Mujeres Ya No Lloran”: Dedicó su premio a los inmigrantes en EEUU
Shakira recibió el galardón de manos de la diva del Bronx. Foto: RRSS
La superestrella colombiana sumó otro premio a su ilustre carrera, llevándose a casa el Grammy al mejor álbum pop latino por “Las Mujeres Ya No Lloran”.

“Esto es increíble. Muchas gracias”, dijo al aceptar el premio.

Shakira recibió el galardón de manos de Jennifer López y actualizaron ese abrazo a cinco años de su presentación en el medio tiempo del super bowl.

Impecable lució la colombiana. Foto: Marie Claire

“Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias”, dijo la cantante.

La estrella también agradeció a su familia y a sus hijos que estaban entre el público.

El mensaje de la cantante colombiana llega en un momento de tensión política tras la llegada al poder de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha prometido la mayor deportación de la historia en suelo estadounidense.

Presentación magistral la de Shakira en los premios Grammy. Foto: Vogue

Lee también: Dudamel ganó dos premios Grammy por ‘Ortiz: Revolución Diamantina’

Noticia al Día/Con información de CNN

