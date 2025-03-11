Shakira: "Si el hombre llega soltero a los 40, es el soltero de oro"

Durante el inicio de su gira mundial Las mujeres ya no lloran en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de febrero de 2025, Shakira compartió reflexiones sobre el amor y la soltería. En su discurso, afirmó que llegar soltero a los 40 años es sinónimo de ser "soltero de oro".

Enfatizó sobre la importancia del amor propio y la independencia personal. Además, destacó que las mujeres, tras enfrentar adversidades, se vuelven más fuertes y tienen la opción de elegir entre llorar o "facturar".

Estas declaraciones son a propósito de su reciente sencillo Soltera, lanzado en septiembre de 2024, como parte de la temática.

Con esta producción, la interprete de Waka Waka celebra su nueva etapa de libertad y empoderamiento tras su ruptura con Gerard Piqué. La canción, que forma parte de su álbum Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, se ha convertido en un himno a la soltería y la autonomía femenina.

El videoclip de Soltera cuenta con la participación de destacadas figuras del entretenimiento, como Winnie Harlow, Anitta, Danna Paola y Lele Pons, quienes acompañan a Shakira en una celebración de la amistad y la independencia.

La gira Las mujeres ya no lloran llevará a Shakira por diversas ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos, culminando en San Francisco el 30 de junio de 2025. Este tour representa una etapa de renovación en la carrera de la artista, quien recientemente ganó su cuarto Grammy, dedicándolo a los inmigrantes y reafirmando su compromiso con causas sociales.

