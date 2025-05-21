Shakira sufre inesperada caída durante concierto en Canadá

La barranquillera que sigue haciendo historia con su gira musical ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ sufrió una aparatosa caída cuando interpretaba su éxito "Whenever, Wherever", conocido en español como "Suerte".

En ese momento se encontraba bailando en el escenario y perdió el control terminando en el suelo de la tarima.

Foto: Cortesía

La cantante sigue cosechando éxitos con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Sin embargo, en esta ocasión se hizo viral tras un accidente que sufrió en pleno concierto en Canadá.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la cantante supo reaccionar de inmediato e hizo una vuelta en el piso para disimular lo ocurrido y seguir el espectáculo.

Aunque muchos fanáticos de la colombiana aplaudieron a la artista mostraron su admiración.

En las redes se leía inmediatamente: «Siempre se cae y se levanta con una sonrisa»; «Esa es Shakira, la reina que sigue adelante»; «Reina que se levanta perfecta»; «Elegante ante las caídas», dijeron en redes.

