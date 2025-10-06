Lunes 06 de octubre de 2025
Shakira, ¡vais a matar a uno! ¡Qué cresta!

La famosa artista colombiana Shakira regresó a los escenarios y, como siempre, impresionó a sus maracuchos fanáticos, y en esta…

Por Javier Sanchez

Shakira, ¡vais a matar a uno! ¡Qué cresta!
La famosa artista colombiana Shakira regresó a los escenarios y, como siempre, impresionó a sus maracuchos fanáticos, y en esta oportunidad no tanto por su canto, sino por su "vestuario de infarto" y movimientos que casi envían a más de uno al Hospital Universitario de Maracaibo.

Encendió las redes sociales con un video donde baila luciendo una braga estampada, pero transparente, que no deja indiferente a nadie, y ¡con razón! Compartió una transparencia a través de la sección de stories de Instagram con la que ha dejado al descubierto sus explosivas curvas, que según dicen en sus comentarios, "tiene pa’ llevar y pa’ comer aquí".

Los maracuchos, al ver el video, quedan con "ojos claros y sin vista", califican de "moustruosidad" el tongoneo de la "artista maravilla" y, entre otras reacciones, dicen: "Si así es el infierno, vamos todos en cola con el diablo".

Otros comentarios que se han recogido: "Si cocinai como bailai, me como hasta el pegao", "Vais a matar a uno".

