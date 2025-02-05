Shakira vuelve con su poderosa y "matadora" danza del vientre

La estrella colombiana Shakira, sigue más vigente que nunca a más de 35 años de impecable carrera artística, destaca con su poderosa danza del vientre y el movimiento de sus caderas que no mienten.

Recientemente ‘La Loba’ tuvo una impactante presentación en los Premios Grammy 2025, donde por supuesto no dejó de sorprender a los presentes, así como a millones de televidentes que se emocionaron al verla brillar como nunca.

En sus redes sociales la barranquillera colgó un video de lo que fue parte de los ensayos para esta presentación y se nota que le dedica cuerpo y alma a lo que hace y sobre todo ahora en medio de su próxima gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

¡Sin dormir, preparándome para lo que sería para mí una noche para recordar!, escribió Shak al pie del video de los ensayos.

