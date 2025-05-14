Shakira y Alejandro Sanz juntos de nuevo en el escenario a 20 años del estreno de ‘La Tortura’

Shakira y Alejandro Sanz volvieron a encontrarse en el escenario este martes, 13 de mayo al arranque de la nueva etapa de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ y coincidiendo con el 20 aniversario del lanzamiento de ‘La Tortura’, un auténtico hit latino.

El Bank of America Stadium de Charlotte (Estados Unidos), que colgaba el cartel de entradas agotadas, enloqueció con el reencuentro de dos grandes amigos que vuelven a demostrar su complicidad y talento sobre el escenario.

Lanzada en 2005 como parte del álbum Fijación Oral Vol. 1, La Tortura supuso un fenómeno cultural que rompió barreras al fusionar el pop con los ritmos latinos.

La canción no solo encabezó las listas de éxitos en multitud de países, sino que también se convirtió en el primer videoclip en español en ser emitido por MTV en Estados Unidos.

Además de Sanz, Shakira contó con Wyclef Jean, que se sumó al show para cantar Hips Don’t Lie.

Complicidad

El intérprete español colgó fotos y videos en si Instagram: "Shaki: ¿te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma", escribió.

La complicidad entre ambos quedó evidenciada en esta impecable presentación que disfrutaron miles de fanáticos.

Noticia al Día/Con información de Europa FM/RRSS