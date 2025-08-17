Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Shakira y Piqué se desprendieron de una de sus casas en Barcelona: Un paso más para cerrar su historia

La cantante colombiana, volcada en sus hijos y su gira mundial con ‘Las mujeres no lloran’, y el exfutbolista del FC Barcelona, avanzan en la separación definitiva de sus bienes

Por Ernestina García

Shakira y Piqué se desprendieron de una de sus casas en Barcelona: Un paso más para cerrar su historia
Foto Hola
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La historia de Shakira y Gerard Piqué sigue escribiéndose, aunque ya en páginas separadas. La expareja ha dado un paso significativo en la disolución de su vínculo patrimonial, uno de los caballos de batalla de su polémica separación en 2022: la venta de una de las tres propiedades que compartían en Esplugues de Llobregat, una exclusiva zona residencial a las afueras de Barcelona.

Desde su ruptura, la cantante colombiana puso tierra de por medio y se instaló en Miami con los dos hijos de la pareja, Milan (12) y Sasha (10). Ellos habían puesto a la venta sus propiedades inmobiliarias, pero hasta la fecha no habían conseguido venderlas. Sin embargo, según revela ABC, esta situación ha cambiado y la expareja ha conseguido vender una de ellas.

La casa en cuestión es una mansión de lujo, que formaba parte de un exclusivo complejo familiar que Shakira y Piqué levantaron en 2012 para convertirlo en su hogar definitivo. Al parecer, ya ha cambiado de manos discretamente. Según ha trascendido, la operación se cerró hace unos meses por una cifra superior a 3 millones de euros.

Estaba ubicada en un enclave privilegiado, en Esplugues de Llobregat, una de las mejores zonas de la Ciudad Condal, y fue diseñada para albergar no solo a la pareja y sus hijos, sino también a los padres de la cantante colombiana con la idea de crear un entorno íntimo y familiar.

El diseño de la vivienda corrió a cargo de la arquitecta Mireia Admetller y disponía de unos 3.800 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y dos subterráneas, donde estaba la bodega y el garaje, según la revista AD.

Desde que la relación entre la artista y el exfutbolista del FC Barcelona se rompió, la propiedad permanecía vacía a la espera de un nuevo dueño. Su reciente adquisición por parte de un nuevo propietario marca el primer paso en un proceso de desvinculación patrimonial que ambos han ido aplazando.

Con esta venta, comienza a cerrarse el capítulo material de una historia que fue tan intensa como mediática. Sin embargo, no todo está resuelto entre ellos porque todavía quedan dos propiedades por vender, y con ellas, los últimos lazos materiales que los unen.

Vidas separadas, unidas por sus hijos


Han pasado tres años desde el famoso comunicado de Shakira, el 4 de junio de 2022, anunciando su ruptura y pidiendo respeto por sus hijos y su familia.

Desde entonces, cada uno ha rehecho su vida a miles de kilómetros. Shakira se instaló en la ciudad de Florida y vive volcada en sus hijos y en su música.

De hecho, este año inició su exitosa gira mundial Las mujeres no lloran que está arrasando. En la actualidad se encuentra en México donde tiene varios conciertos programados: mañana, 17 de agosto actuará en el Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza, en Chihuahua, y continuará por Torreón (20 de agosto), Monterrey (23 de agosto) y Ciudad de México, donde actuará cuatro días consecutivos en el Estadio GNP Seguros (26, 27, 29 y 30 de agosto).

Seguirá con sus compromisos musicales en tierras aztecas hasta mediados de septiembre, para luego poner rumbo a Nueva York y Colombia.

Cuando no está sobre el escenario, Shakira se dedica por completo a sus hijos, Milan y Sasha, quienes la acompañan en esta etapa de su vida. “Ellos son mi centro, mi motor”, ha confesado en más de una ocasión. Su faceta como madre se ha fortalecido desde que dejó Barcelona y se instaló en la ciudad de Florida, buscando estabilidad y privacidad.

Mientras tanto, Gerard Piqué también sigue adelante con su vida. Tras superar una oleada de rumores sobre una posible crisis con Clara Chía, que ¡HOLA! puedo desmentir, la pareja está más unida que nunca.

De hecho, este verano han disfrutado de unas vacaciones en Estados Unidos, donde se vio a la pareja relajada y muy enamorada, según las publicaciones compartidas por el exfutbolista en sus redes sociales. Juntos visitaron paisajes tan imponentes como el Gran Cañón, en Arizona, o el Cañón del Antílope, situado en una reserva de indios navajos.

La presencia de Clara en la vida de Piqué ha sido un apoyo fundamental en su transición hacia una nueva etapa personal y profesional.

Noticia al Día/hola

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Falleció el actor argentino Alberto Marín

Falleció el actor argentino Alberto Marín

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Sucesos

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Inicialmente, el saldo fue de una persona muerta identificada como Vicente González, de 64 años de edad, y 18 heridos, quienes fueron llevados hasta el Hospital Binacional de Paraguaipoa, ubicado a unos 40 minutos de distancia en carro desde el punto donde sucedió la tragedia.

Al Dia

Robert De Niro cumple 82 años con los secretos de su nuevo proyecto que destapan su pasión ibérica

El galardonado actor estadounidense Robert de Niro, se ha convertido en toda una leyenda del séptimo arte con más de…
Sucesos

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Un caso muy lamentable mantiene consternados a los residentes del poblado de José Félix Ribas en Chivacoa, estado Yaracuy, luego de que un niño de apenas dos meses de nacido, al parecer, fue asesinado por su propia madre con el consentimiento de varios adultos.
Farándula

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

El suceso ocurrió el sábado, 16 de agosto, en su casa, situada Lomas de Cuernavaca, Morelos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025