Shakira y Piqué se desprendieron de una de sus casas en Barcelona: Un paso más para cerrar su historia

La historia de Shakira y Gerard Piqué sigue escribiéndose, aunque ya en páginas separadas. La expareja ha dado un paso significativo en la disolución de su vínculo patrimonial, uno de los caballos de batalla de su polémica separación en 2022: la venta de una de las tres propiedades que compartían en Esplugues de Llobregat, una exclusiva zona residencial a las afueras de Barcelona.

Desde su ruptura, la cantante colombiana puso tierra de por medio y se instaló en Miami con los dos hijos de la pareja, Milan (12) y Sasha (10). Ellos habían puesto a la venta sus propiedades inmobiliarias, pero hasta la fecha no habían conseguido venderlas. Sin embargo, según revela ABC, esta situación ha cambiado y la expareja ha conseguido vender una de ellas.

La casa en cuestión es una mansión de lujo, que formaba parte de un exclusivo complejo familiar que Shakira y Piqué levantaron en 2012 para convertirlo en su hogar definitivo. Al parecer, ya ha cambiado de manos discretamente. Según ha trascendido, la operación se cerró hace unos meses por una cifra superior a 3 millones de euros.

Estaba ubicada en un enclave privilegiado, en Esplugues de Llobregat, una de las mejores zonas de la Ciudad Condal, y fue diseñada para albergar no solo a la pareja y sus hijos, sino también a los padres de la cantante colombiana con la idea de crear un entorno íntimo y familiar.

El diseño de la vivienda corrió a cargo de la arquitecta Mireia Admetller y disponía de unos 3.800 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y dos subterráneas, donde estaba la bodega y el garaje, según la revista AD.

Desde que la relación entre la artista y el exfutbolista del FC Barcelona se rompió, la propiedad permanecía vacía a la espera de un nuevo dueño. Su reciente adquisición por parte de un nuevo propietario marca el primer paso en un proceso de desvinculación patrimonial que ambos han ido aplazando.

Con esta venta, comienza a cerrarse el capítulo material de una historia que fue tan intensa como mediática. Sin embargo, no todo está resuelto entre ellos porque todavía quedan dos propiedades por vender, y con ellas, los últimos lazos materiales que los unen.

Vidas separadas, unidas por sus hijos



Han pasado tres años desde el famoso comunicado de Shakira, el 4 de junio de 2022, anunciando su ruptura y pidiendo respeto por sus hijos y su familia.

Desde entonces, cada uno ha rehecho su vida a miles de kilómetros. Shakira se instaló en la ciudad de Florida y vive volcada en sus hijos y en su música.

De hecho, este año inició su exitosa gira mundial Las mujeres no lloran que está arrasando. En la actualidad se encuentra en México donde tiene varios conciertos programados: mañana, 17 de agosto actuará en el Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza, en Chihuahua, y continuará por Torreón (20 de agosto), Monterrey (23 de agosto) y Ciudad de México, donde actuará cuatro días consecutivos en el Estadio GNP Seguros (26, 27, 29 y 30 de agosto).

Seguirá con sus compromisos musicales en tierras aztecas hasta mediados de septiembre, para luego poner rumbo a Nueva York y Colombia.

Cuando no está sobre el escenario, Shakira se dedica por completo a sus hijos, Milan y Sasha, quienes la acompañan en esta etapa de su vida. “Ellos son mi centro, mi motor”, ha confesado en más de una ocasión. Su faceta como madre se ha fortalecido desde que dejó Barcelona y se instaló en la ciudad de Florida, buscando estabilidad y privacidad.

Mientras tanto, Gerard Piqué también sigue adelante con su vida. Tras superar una oleada de rumores sobre una posible crisis con Clara Chía, que ¡HOLA! puedo desmentir, la pareja está más unida que nunca.

De hecho, este verano han disfrutado de unas vacaciones en Estados Unidos, donde se vio a la pareja relajada y muy enamorada, según las publicaciones compartidas por el exfutbolista en sus redes sociales. Juntos visitaron paisajes tan imponentes como el Gran Cañón, en Arizona, o el Cañón del Antílope, situado en una reserva de indios navajos.

La presencia de Clara en la vida de Piqué ha sido un apoyo fundamental en su transición hacia una nueva etapa personal y profesional.

