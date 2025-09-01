Lunes 01 de septiembre de 2025
Sheila Ortega disfrutó Maracaibo al máximo: Hasta bailó gaita en Pa' que Luis

Maracaibo, tierra del sol amada, recibió con los brazos abiertos a la actriz de cine para adultos venezolana Sheila Ortega,…

Por Haroldo Manzanilla

Sheila Ortega disfrutó Maracaibo al máximo: Hasta bailó gaita en Pa' que Luis
Maracaibo, tierra del sol amada, recibió con los brazos abiertos a la actriz de cine para adultos venezolana Sheila Ortega, quien compartió en sus redes sociales una emotiva crónica de su visita a la ciudad. Esta vez, su regreso estuvo marcado por la devoción, la nostalgia y una celebración de las tradiciones más auténticas de la capital zuliana.

Durante su recorrido, Ortega vivió lo que describió como “la experiencia más maracucha que he podido tener”. Desde una parada en la icónica esquina Pa’ que Luis en Santa Lucía, donde disfrutó de una cerveza bien fría, hasta el cálido encuentro con gaitas, polarcitas, familia y nuevos amigos, la actriz se sumergió en el alma de Maracaibo.

Uno de los momentos más simbólicos fue su visita a la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde no faltó el tradicional “cepillao de tamarindo” —un clásico refresco local que, según ella, atrae no moscas sino “avispas por lo dulce de los sabores”. Allí, Ortega cumplió una promesa hecha años atrás a la Virgen de la Chiquinquirá, a quien agradeció públicamente: “Gracias, Virgen de la Chiquinquirá por darme todo y ayudarme en todo lo que puedes”.

La actriz, conocida por su trayectoria en la industria del entretenimiento para adultos, mostró una faceta íntima y espiritual, dejando claro que su vínculo con Maracaibo va más allá de lo profesional. “Gracias Maracaibo, te amo desde el primer día que te conocí”, escribió, cerrando su mensaje con una mezcla de gratitud y cariño que resonó entre sus seguidores.

Su visita no solo fue un reencuentro con la ciudad, sino también una reafirmación de identidad, fe y afecto por las raíces que la formaron. Maracaibo, como siempre, respondió con los brazos abiertos.

