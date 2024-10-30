Últimamente, en Maracaibo han aparecido con más frecuencia especies silvestres en sitios urbanos como apartamentos, universidades y parques; uno de los casos más llamativos, ocurrió el pasado 26 de agosto en la Facultad de Odontología de LUZ, donde se halló una serpiente boa constrictor o tragavenado como se le conoce, en los ladrillos de una pared del establecimiento estudiantil. Por ello, surgió la incógnita, ¿Quién corre más peligro, el animal o la persona?

De acuerdo con los especialistas, las serpientes no atacan si no se sienten amenazadas, es decir, en tal sentido no representan un peligro. No obstante, no todas las personas saben manejar una situación así y entran en pánico, lo que también es comprensible porque temen por su vida y la de sus familiares.

Al acabar con la vida de un animal silvestre, también se acaba con el medio ambiente y se causa un grave daño al desencadenar en la extinción del animal o en la propagación de plagas. Según José Sandoval, presidente de Mapache ECOaventura: "Dentro de la ciudad de Maracaibo no se reproducen serpientes venenosas, sin embargo, pueden llegar por las lluvias o desde las cañadas".

Sandoval también comentó que la probabilidad de que aparezca una serpiente "tragavenado" (Boa Constrictor) es muy mínima y, de igual manera, aseguró que esta especie no es venenosa. Asimismo, dijo que dicha serpiente cumple una función de control biológico como depredadora de ratas, quienes sí representan una plaga para la ciudad.

Boa constrictor alimentándose de una rata. Foto: Expertoanimal

"La especie de rata que tenemos en Maracaibo es invasora, por lo tanto, nuestro ecosistema no estaba preparado para estas ratas. Gracias a Dios, las babillas, las aves rapaces y las tragavenados han salido al paso y se las comen, mantienen el control", explicó el presidente de Mapache ECOaventura.

¿Qué hacer en caso de que aparezca una serpiente?

Primero se debe tomar calma y asegurar la zona. No se debe perder de vista a la serpiente y es importante resguardar a los perros, gatos u otras mascotas. Posteriormente, llamar a grupos expertos como el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Ministerio de Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec Zulia) o Instituto Municipal de Protección Animal (Impa), y en tal caso de que no respondan, llamar a Mapache ECOaventura. Todas estas organizaciones se pueden contactar vía Instagram, así que, se recomienda tener los números telefónicos registrados con anticipación.

Asimismo, el médico veterinario Henry Fernández, explicó que algunas serpientes venenosas son del grupo de las Solenoglifas, las cuales tienen cabeza en forma triangular y la pupila de los ojos verticales. Tienen colmillos retractiles movibles y la cola termina muy bruscamente, además cuentan con escamas rugosas.

No obstante, hizo énfasis en que algunas serpientes no venenosas también podrían tener la cabeza triangular, como es el caso de las tragavenados. Por ello, lo más indicado siempre será llamar a un experto.

En este orden de ideas, es necesario ampliar la educación sobre el bienestar animal, pero también se necesita que las organizaciones brinden el apoyo de inmediato en apariciones de animales silvestres, para que no corran peligro ni las personas ni los animales, porque todas las vidas valen. Una de las diferencias más notorias entre los humanos y los animales, es el razonamiento, por lo que las personas sí pueden evitar atacar a otro ser vivo y no dañarlo.

Laura Fernández/Pasante

Noticia al Día