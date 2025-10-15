Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Un sargento mayor fue asesinado de varios balazos, cuando se encontraba dentro de su camioneta Ford fx150 color plata, placas 44MPAF, en Cabimas, estado Zulia.

La víctima, identificada como, Kennys Jesús Cárdenas Peña, estaba frente a la cauchera de la plaza El Barroso, cuando fue interceptado por dos sicarios que se desplazaban en una moto blanca.

Uno de los hampones sacó su arma y le disparó en varias oportunidades, dejándolo sin vida en la camioneta.

Las detonaciones aterraron a la comunidad de El Barroso, quienes notificaron lo sucedido a las autoridades policiales de la región. El área fue acordonada por detectives de la Policía Científica y el cadáver fue llevado a la morgue del referido municipio.

Hasta los momentos se desconoce lo que pudo llevar a este crimen, por lo que el caso es investigado.

