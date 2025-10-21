Martes 21 de octubre de 2025
Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Le asestaron 15 balazos

Por Greily Nuñez

Una rosa al lado del cuerpo baleado de una mujer venezolana estremeció a los habitantes de la urbanización Buenos Aires, en el distrito de San Juan de Miraflores, Perú.

Los hechos ocurrieron el viernes 17 de octubre, cuando la venezolana, Valeria Andreína Suárez, de 25 años, llegó al lugar a bordo de una motocicleta acompañada por otra persona.

En el sitio se encontraron con dos hombres que esperaban a bordo de un mototaxi, sin embargo, La calma se rompió rápidamente al iniciar una acalorada disputa.

En medio del altercado, uno de los hombres desenfundó un arma de fuego y disparó repetidas veces contra la joven, quien perdió la vida de manera instantánea.

La escena del crimen, marcada por la ferocidad del ataque, fue examinada por peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes hallaron más de 15 casquillos de bala, lo que evidencia la brutalidad del homicidio.

Rosa sobre el cuerpo


Antes de emprender la huida, el atacante depositó una rosa roja sobre el cuerpo inerte de la víctima. Este detalle ha sido tomado por la policía como una pieza clave para intentar desentrañar el móvil detrás del asesinato.

Fuentes policiales manejan como principal línea de investigación la hipótesis de un ajuste de cuentas, dada la violencia del ataque. No obstante, no se descartan otras posibilidades que deberán ser esclarecidas con el avance de las pesquisas.

Vecinos de la urbanización Buenos Aires, que se mostraron consternados por el hecho, aseguraron a las autoridades que la ciudadana extranjera no era conocida en el vecindario y que nunca la habían visto antes en la zona.

Al lugar llegaron también familiares de la fallecida, quienes, visiblemente afectados, optaron por guardar silencio y evitaron dar cualquier tipo de declaración a los medios de prensa.

Las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables de este impactante homicidio.

Noticia al Día / Perú 21

