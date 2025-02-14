¿Sientes el fresquito en Maracaibo?

No todo es calor en la Tierra del Sol Amada. En los últimos días se ha sentido el descenso de la temperatura nocturna en la ciudad de Maracaibo, a pesar de que en el día sigue predominando el calor.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) el pronóstico de temperatura para este jueves en la capital zuliana, oscilaba entre los 35 grados Celsius como temperatura máxima y la marca mínima en 25 grados Celsius.

A las 9.00 de la noche la temperatura en la ciudad se encuentra en 28 grados, con sensación térmica de 29 grados Celsius.

Noticia al Día