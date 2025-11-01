Sigiloso visitó a Diosa Canales en la ‘Casa de Alofoke’ y le llevó flores

La cantante y vedette venezolana, Dioshaily Rosfer Canales Gil, popularmente conocida como Diosa Canales, forma parte del elenco que integra la segunda temporada del reality show ‘La Casa de Alofoke’, cuya transmisión inició el pasado 20 de octubre.

Desde el momento que arrancó La Casa de Alofoke, Diosa no había visto a su esposo, el también cantante apodado ‘Sigiloso’, quien ingresó al show a visitar a su amada con quien lleva 10 años de feliz matrimonio.

Como si de una primera cita se tratara ‘Sigiloso’ llegó con un enorme ramo de rosas donde se apreciaba la bandera de Venezuela en el centro, que cabe resaltar quedó fuera de foco porque al verla y luego de presentarle al resto de sus compañeros, Diosa y Sigi se fundieron entre besos y caricias.

Con su entrada a ‘La Casa de Alofoke 2’, Diosa busca continuar su proyección internacional, aprovechando el gran auge que tiene el exitoso proyecto a nivel mediático para mostrar un lado diferente que, asegura, pocos conocen.

La artista venezolana, oriunda de El Tigre, en el estado Anzoátegui, actualmente reside en Medellín, Colombia junto a su esposo y su pequeño hijo.

