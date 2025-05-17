Sigue cayendo Bono Contra la Guerra Económica ahora para jubilados

El subsidio para la población más vulnerable, conocido como Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica, correspondiente a mayo de 2025, está siendo entregado ahora a los jubilados o extrabajadores de la administración pública a través del Sistema Patria.

Así lo informó la cuenta en X (anteriormente Twitter) Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial).

De acuerdo con la información difundida, el pago para los jubilados de la administración pública está programado para el lunes 19 de mayo. El monto asignado para los jubilados es el equivalente a $112, que será pagado en bolívares según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al momento del pago.

Previamente, el 15 de mayo de 2025, la cuenta @BonosSocial había anunciado el inicio de la entrega del Ingreso Contra La Guerra Económica para los trabajadores activos y jubilados públicos que perciben Cesta Ticket, por un monto de Bs. 11.280,00.

Es importante destacar que los beneficiarios suelen recibir una notificación vía mensaje de texto a través del número corto 3532 cuando el bono es acreditado en la Plataforma Patria. Para disponer de los fondos, los usuarios deben acceder al Sistema Patria, ir a la sección "Monedero" y seleccionar "Retiro de fondos".

Noticia al Día