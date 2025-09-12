Viernes 12 de septiembre de 2025
Sigue cayendo el Ingreso Contra la Guerra Económica por Patria

El monto asignado este mes de agosto es de 18 mil 720 bolívares

Por Candy Valbuena

Foto: Referencial
Este viernes, 12 de septiembre continúa la asignación del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes en curso, enviado por el Gobierno nacional a través de la Plataforma Patria

Este beneficio es otorgado a los trabajadores activos de la administración pública. El pago de esta bonificación inició la tarde de este jueves, 11 de septiembre.

El monto asignado en esta ocasión es de 18.720,00 bolívares o 117,79 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

