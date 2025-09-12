Sigue cayendo el Ingreso Contra la Guerra Económica por Patria

Este viernes, 12 de septiembre continúa la asignación del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes en curso, enviado por el Gobierno nacional a través de la Plataforma Patria

Este beneficio es otorgado a los trabajadores activos de la administración pública. El pago de esta bonificación inició la tarde de este jueves, 11 de septiembre.

El monto asignado en esta ocasión es de 18.720,00 bolívares o 117,79 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

