Sigue cayendo el "Ingreso Contra la Guerra Económica" por Patria

Desde este jueves el Gobierno Nacional dio inicio al pago del "Ingreso Contra la Guerra Económica" a través del Sistema Patria, correspondiente al presente mes de mayo de 2025.

Este viernes, 16 de mayo continúa la asignación de la bonificación que está dirigida a los trabajadores de la administración pública y cuyo monto asciende a los 120 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Esto luego de que el presidente Nicolás Maduro incrementara su monto, previo a la celebración del día del trabajador del pasado 1° de mayo.

A través de todos lo canales digitales del Sistema Patria se oficializó el cambio de "bono" a "ingreso", tras el anuncio del aumento por parte del Ejecutivo nacional.

Foto: Canal Patria Digital

