Sábado 27 de septiembre de 2025
¡Sigue haciendo historia! Jackson Chourio logró el 20-20 por segunda temporada consecutiva

Con 21 años y 199 días, se convirtió en el pelotero más joven en alcanzar múltiples 20/20 (20 jonrones y 20 bases robadas

Por Christian Coronel

¡Sigue haciendo historia! Jackson Chourio logró el 20-20 por segunda temporada consecutiva
El zuliano de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, logró la hazaña del 20-20 (20 cuadrangulares y 20 bases robadas) por segunda temporada consecutiva.

Chourio lo logró este viernes en la derrota de su equipo 3-1 en el primero de la serie ante los Rojos de Cincinnati en American Family Field.

El criollo estafó su almohadilla número 20 de la campaña para hacer historia por segunda temporada consecutiva y convertirse; con 21 años y 199 días, en el pelotero más joven en alcanzar múltiples 20/20 (20 jonrones y 20 bases robadas).

Asimismo, superó a Mike Trout, que lo logró justamente el día que cumplía 22 años, el 7 de agosto de 2013 ante los Rangers de Texas en Angel Stadium, al conectar su cuadrangular 20 de aquella campaña y teniendo en el bolsillo 24 bases robadas en ese momento.

Por su parte, los Cerveceros de Milwaukee ya están instalados en la postemporada del mejor beisbol del mundo (se llevaron el banderín de la División Central de la Liga Nacional.

